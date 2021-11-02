عبر بوابة «ناجز».. 6 خطوات لإنشاء عقد زواج إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة العدل، عن خطوات إنشاء عقد زواج إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى أن الخدمة تمكن المستفيد من إنشاء عقد إلكتروني بخطوات ميسرة حتى إصدار وثيقة عقد الزواج.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» انفوجرافا يوضح الخطوات والتي جاءت كالآتي:

الدخول على بوابة ناجز.

من قسم الأسرية، اختيار خدمة «إنشاء عقد زواج».

إدخال البيانات المطلوبة (مقدم الطلب الزوج / الزوجة الوكلاء- الولي– الفحص الطبي - الشهود).

إرسال الطلب للتدقيق.

المصادقة على الطلب من جميع أطراف العقد.

اعتماد الطلب وإرساله إلكترونيًا للمأذون لاعتماده.

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