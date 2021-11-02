بالفيديو.. إطلاق معهد العلا لتدريس 3 لغات وتعريف الزائرين بالعربية والنبطية

الرياض - محمد عبدالله - دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، معهد العلا للغات والذي يدرس اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، وتعريف الزائرين باللغتين العربية والنبطية.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أن «العلا مهد للحضارات ومنبع للعديد من اللغات القديمة المنقوشة بالحجارة، ونسعى من خلال تدشين معهد العلا للغات إلى تعزيز قدرات أبناء الوطن في العلا لتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية، وتوسيع مدارك فهم زوارنا للغتين العربية والنبطية».

وأشارت الهيئة إلى أنها تسير بخطى واثقة لتحقيق رؤيتها بأن تكون العلا وجهة سياحية عالمية، عبر إطلاق معهد العلا للغات؛ ليكون واجهة تعليمية تهدف لاستثمار وتطوير قدرات المنتسبين، ومساحةً نشارك فيها العالم تاريخ وثقافة المملكة.

وأوضحت الهيئة الملكية بالعلا، أن إطلاق معهد العلا للغات يعزز القدرات اللغوية لأبناء الوطن في محافظة العلا، ويفتح لهم نافذة للتواصل مع الزوّار، وتأهيلًا لفرص سوق العمل التي تتطلب معرفة باللغات وفقًا لرؤية العلا وتطلعاتها المستقبلية.

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