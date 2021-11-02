بالفيديو.. 6 أدوات تشير إلى إدمان صاحبها للمخدرات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن أدوات تشير إلى احتمال إدمان صاحبها للمخدرات.
وقال الحساب الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر موقع «تويتر»: «بعض الأدوات التي تشير إلى احتمال استعمال المخدرات؛ إلا أنه لا يمكن الجزم بأن وجودها بسبب التعاطي، إنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك«؛ حيث جاءت الأدوات كالآتي:
- مخلفات وبقايا سجائر.
- مقص عليه آثار حروق.
- مطاط ضاغط للوريد.
- ملعقة وإبرة تستخدم للحقن.
- ورق لف سجائر.
- شفرة موس حلاقة.
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