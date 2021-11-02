بالصور.. وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 216 طالبًا وطالبة من جامعة نايف الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - رعى وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 216 طالبًا وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وتابع وزير الداخلية والحضور، خلال الحفل، عرضًا وثائقيًا عن مسيرة الجامعة ومراحل تطويرها، والشراكات التي أبرمتها الجامعة خلال الفترة الماضية مع جهات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة لبرامج الجامعة الأكاديمية التي تأتي انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للجامعة تلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية.

وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبدالمجيد البنيان، إن الجامعة نفذت منذ إقرار خطتها الاستراتيجية أكثر من 150 برنامجا تدريبيا شارك فيها 3500 متدرب.

من جانبها، أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بالبرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتأكيدها على أن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس لتطوير المؤسسات الأمنية ونظم العدالة الجنائية.

وفي نهاية الحفل ألقيت كلمة الخريجين وأعلنت نتيجة الدفعة 39 لخريجي الجامعة لعام 2020-2021 م، حيث بلغ عدد الخريجين 216 طالبًا وطالبة من 9 دول عربية، يمثلون مراحل الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي.

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