بالصور.. تطوير جدة التاريخية يكشف عن عمل فني عمره 40 عامًا.. ووزير الثقافة يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أعمال تطوير جدة التاريخية، عن عمل نحتي للفنان الكبير عبدالحليم رضوي، يعود إلى نحو 40 عاما، كان مخفيًا وراء الاكشاك والمحلات التجارية العشوائية.

وكتب وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان –عبر تويتر-: «بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية، ظهر عمل للفنان الكبير عبدالحليم رضوي والذي يعود إلى 1981».

وقدم وزير الثقافة، الشكر للمهندسين، الذين حافظوا على العمل الفني قائما في مكانه ولم تتم إزالته مع الأكشاك.

يُذكر أن الفنان عبدالحليم رضوي، من مواليد عام 1939 وتوفي في عام 2006م، وهو من رواد الفن التشكيلي بالسعودية وأحد أهم مؤسسيه، وأول فنان أقام معرضا تشكيليا بالمملكة، وكان ذلك في مدينة جدة عام 1965م. وأول فنان سعودي تشكيلي يبتعث للدراسة بالخارج.

وبلغت أعمال الفنان رضوي اكثر من 3500 عمل متنوع ما بين اللوحات والنحت والجداريات، وأسس في عام 1968م مركز الفنون الجميلة بجدة.

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