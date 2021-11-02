شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» : توقعات بانخفاض جديد يطرأ على المملكة بدءًا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الدكتور عبدالله المسند مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة"تسميات"، انخفاض جديد ومحسوس يطرأ على المناطق الشمالية يبدأ من يوم غد الأربعاء، ويبدأ في حائل والكويت من يوم الخميس.

وأضاف عبر تغريدة له في حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"أن الكتلة المعتدلة تصل إلى القصيم والرياض والشرقية و المدينة يوم الجمعة،وتُكمل مسارها إلى الجنوب مطلع الأسبوع القادم .. هذا والله أعلم".