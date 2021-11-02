شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون بالمملكة ينتقدون تصريحات جورج قرداحي الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة صاحبة أيادي بيضاء في دعم لبنان

• نشعر أننا مواطنين سعوديين بالمملكة ولسنا أجانب

• قرداحي سيورط لبنان في أزمة من أجل كرسي السياسة

قال أحد المواطنين اللبنانيين المقيمين بالمملكة، في تصريحات لليوم :"أنها صاحبة أيادي بيضاء في لوضع حد للحرب الطائفية في لبنان، وكذلك في حرب تموز كان الداعم الأساسي لنا هي المملكة، ودائما ما أشعر أنني مواطن سعودي ولست أجنبيًا".

فيما انتقد مواطن آخر موقف وزير الإعلام اللبناني المعادي للملكة قائلا:" لحف أكتاف جورج قرداحي من المملكة، ولأنه طمع في كرسي سياسي بالاتفاق مع جهة لا تمثل الشعب اللبناني سيورط بلده في أزمة".