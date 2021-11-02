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الديوان الملكي : وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

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بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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