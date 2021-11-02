شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

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بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.