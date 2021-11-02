محمد بن مسعود - الدمام - بيان تاريخي ومسؤول من مأرب يستنهض الجميع للمعركة المصيرية

توالت ردود الأفعال اليمنية، على البيان الصادر من الأحزاب والقوى السياسية في مأرب بشأن المعركة المصيرية ضد قوات الحوثي، واعتبره الكثير من اليمنيين بيان تاريخي.

واتهمت الأحزاب والقوى السياسية بمأرب، مساء الإثنين، قيادة الشرعية والتحالف العربي، بالفشل الذريع وخذلان المحافظة سياسيا وعسكرية، داعية أبناء الشعب اليمني إلى استنهاض الطاقات دفاعًا عن مأرب.

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وفي هذا الصدد، قال الكاتب والصحفي اليمني، نبيل البكيري، إن بيان الأحزاب اليمنية في مأرب ‏بيان تاريخي ومسؤول يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الشرعية والتحالف واليمنيين عموما.

مضيفا: “البيان يستنهض الجميع في هذه المعركة الوطنية المصيرية التي سيتحدد عليها ليس فحسب مستقبل اليمن بل و المنطقة العربية كلها لعقود طويلة قادمة”.

فيما قال الإعلامي اليمني خطاب الروحاني، إنّ “بيان فروع الأحزاب في مأرب قوي يليق بمحافظة استثنائية تقاوم ببسالة في معركة تاريخية”.

ويضيف الروحاني بالقول: “بيان سمى الأشياء بمسمياتها وأزاح الستار عن أوهام عديدة: وهم دعم التحالف، وهم وجود الشرعية، ووهم المركزية في الأحزاب التي اعتقدت أنها في مأمن”.

وأكد الإعلامي خطاب الروحاني أن مأرب لا تقاوم قوات الحوثي فقط، بل تؤسس لنقطة تحول مستحقة.

الصحفي يوسف عجلان، شدد على ضرورة تحرك الأحزاب والسلطات المحلية بمأرب عقب البيان، سواء في الجانب العسكري أو السياسي والاقتصادي، وخصوصا قضية شركة صافر التي يتم تحويل أموالها إلى حساب الحكومة ومن وصفهم ب”الخونة” في الخارج .

وأكد الصحفي عجلان، أنه يجب أن توجه كل تلك الأموال للجيش والمقاومة لمساعدتهم في الصمود ومواجهة قوات الحوثي.

