محمد بن مسعود - الدمام - بعد اجتماع طارئ.. مأرب تعلن تعرضها للخذلان سياسيًا وعسكريًا وتؤكد فشل قيادة الشرعية وتوجه دعوة عاجلة

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، الإثنين، تعرض المحافظة للخذلان من قبل قيادة الحكومة الشرعية على مختلف الأصعدة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإعلاميا.

وقالت في بيان، إن قيادة الشرعة قد فشلت فشلا ذريعا في مسؤولياتها على مختلف الاصعدة ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا وعلى كافة الاصعدة محليا وإقليميا ودوليا، وهو الفشل الذي انعكس على مشروع المقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية .

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ودانت الأحزاب والقوى السياسية خذلان قيادة الشرعية لمأرب وهي تخوض معركة محلية ووطنية مصيرية، كما حملة قيادة الشرعية المسؤولية الكاملة لكلما ينتج عن ذلك الخذلان المخزي.

كما أدانت بشدة استمرار الحرب الحوثية على مارب وسكانها ونازحيها ومنشأتها ، والايغال الوحشي في القتل والتدمير، الذي يجري امام مرأى ومسمع العالم، وفي ذات الوقت تدين صمت المجتمع الدولي والاقليمي ازا هذه الجرائم إللا انسانية .

وعبرت الاحزاب والقوى السياسية عن استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي ولسوء ادارته للمهمة التي انيطت به .

ودعت الأحزاب والقوى السياسية، أبناء مارب خاصة وأبناء اليمن الاحرار عامة الى استنهاض كافة الطاقات والامكانيات المحلية والوطنية وتوحيدها وتوجيهها نحو مهمة الدفاع عن مارب ،وفي ذات الوقت تدعو الجميع الى مزيد من التوحد امام التحديات المحيطة بالمشروع الوطني .