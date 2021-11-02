محمد بن مسعود - الدمام - بريطانيا تكشف عن موقفها من تصعيد الحوثيين العسكري في مأرب

كشفت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عن موقفها من التصعيد العسكري لـ الحوثيين في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، إن بلاده قلقه من التصعيد العسكري لـ الحوثيين في مأرب.

قد يهمك ايضاً

وأكد في لقاءه مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على

لهمية الوقف العاجل للعنف واستهداف المدنيين والنازحين، لا سيما في محافظة مأرب.

عبر السفير البريطاني عن ادانة بلاده للهجوم الإرهابي أمام بوابة مطار عدن الخارجية وما نجم عنه من ضحايا مدنيين، مقدما العزاء لأسر الضحايا، والوقوف الكامل مع الحكومة والشعب اليمني لمكافحة الإرهاب.

مشيرا إلى الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وضع حل عاجل لخزان صافر النفطي لتفادي الكارثة وما تم التوصل اليه حتى الآن.

وجدد السفير البريطاني التأكيد على موقف بريطانيا الداعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف وتقديرها لما يقوم به رئيس الوزراء من جهود في العاصمة المؤقتة عدن للتعاطي مع التحديات القائمة.

وفي اللقاء ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع السفير البريطاني، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، والدعم الدولي المطلوب بشكل عاجل في هذا الجانب.