محمد بن مسعود - الدمام - تحركات عسكرية وخطوة خطيرة جدا للمجلس الانتقالي في أبين.. والقوات الحكومية تحذر

حذرت القوات الحكومية، اليوم الإثنين، من تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوب اليمن)، تهدد بنسف اتفاق الرياض.

وقالت القوات المشتركة(قوات حكومية)، إن “القوات المرابطة في تخوم الشيخ سالم وكلاسي تفاجأت بقدوم عدة ألوية إلى ملعب أبين في وقت يجري الإعداد لمجابهة العدو الحوثي في السلسلة الجبلية من السيلة البيضاء حتى جيشان”.

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واعتبر البيان أن ذلك “خطوة خطيرة جدا تهدد اتفاق الرياض برمته وتبعث على زعزعة أمن واستقرار محافظة أبين”.

مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل إجماع وتأييد دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وخاصة تنفيذ الشق العسكري والأمني وإعادة عمل مهام الحكومة بشكل طبيعي وفي العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البيان، إن القوات المشتركة محور أبين تراقب عن كثب كل التحركات العسكرية في محافظة أبين وخصوصا تلك الألوية التي تأتي من خارج المحافظة وتثير القلق.

وأضاف: “القوات المشتركة تقوم بمهامها القتالية في مواقع الشرف والبطولة للتصدي للعدوان الحوثي على محافظة أبين وتنأى بنفسها من إعادة التوتر مع قوات الانتقالي”.

وحمل المسؤولية كل من يسعى لطعن القوات المشتركة محور أبين من الخلف وهي تذود عن حياض ومناطق محافظة أبين قاطبة في مختلف جبهات السلسلة الجبلية من السيلة البيضاء وثرة وامحلحل ومناطق جيشان حتى ثغور المحفد العاتية.

كما حذرت القوات المشتركة، من الخروج على اتفاق الرياض واللجان العسكرية السعودية والتي فصلت القوات حينها في الشيخ سالم وغيرها.