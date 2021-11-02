محمد بن مسعود - الدمام - ”الأرصاد” يوجه تحذيراً هاماً لمواطني سبع محافظات يمنية وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، تحذيراً هاماً لمواطني سبع محافظات يمنية من أجواء باردة، خلال الساعات الـ24 القادمة. ونبه المركز في نشرته، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين ورعاة الماشية والنحالين في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وأجزاء من الضالع وإب والهضاب الداخلية. قد يهمك ايضاً وتوقع المركز بأن يكون الطقس خاليا من السحب وجافا باردا أثناء المساء والصباح الباكر في تلك المحافظات، كما سيكون جافا وباردا نسبيا أثناء المساء والصباح الباكر، في المناطق الصحراوية. ويشكو المواطنين من أجواء باردة وجافة خلال الليل والصباح الباكر.

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