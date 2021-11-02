محمد بن مسعود - الدمام - الجيش يضرب رؤوس شخصيات بارزة في مأرب بعد أن سقطت في مستنقع ”الخيانة”
قال الصحفي اليمني، أحمد عايض، إن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، ألقت القبض على خلايا نائمة تعمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية، منهم شخصيات إجتماعية بارزة في مأرب.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “أجهزة الأمن بمأرب ألقت القبض خلال الأسابيع الماضية على عشرات الخلايا الحوثية، وحصلت على كنوز من المعلومات كما تم رصد فرار عشرات من الخلايا النائمة خوفا من مصير مشابه”.
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وأكد أن الأجهزة الأمنية وقوات الجيش تعاملت بحزم مع الخلايا الحوثية التي تم القبض عليها، مضيفًا: “الضرب بيد من حديد طال رؤوس وشخصيات سقطت في مستنقع الخيانة”.
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