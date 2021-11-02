محمد بن مسعود - الدمام - عريس عاشر عروسته طوال ليلة الدخلة وفي الصباح الباكر وجدوه جثة هامدة ..ستنصدم عندما تعرف السبب
انتهى ماراثون غريب من نوعه بفاجعة راح ضحيتها رجل نجيري قرر الدخول في ” سباق جنسي ” مع شريكة حياته ليلة الدخلة .
وذكرت صحيفة الغارديان ، أن الحادث وقع قبل أيام في ولاية لاغوس النيجيرية ، عندما تحدى شاب في منتصف العمر يدعی ، دیفي ، فتاته لوفيت ، وتراهن معها لمعرفة من منهما يستطيع ممارسة الجنس دون توقف لأطول فترة .
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وتراهن ديفي مع فتاته على مبلغ 50 ألف نيرة نيجيرية حوالي ( 140 دولارا ) ، تذهب للفائز منهما .
ووافقت لوفیت ، على الرهان واستأجرت هي وعريسها غرفة في فندق لذلك ” الماراثون ” .
وبعد عدة ممارسات ، فقد ديفي وعيه وخر على جسد فتاته وقد فارق الحياة .
وأخبرت لوفیت موظفي الفندق بما حصل معها وبتفاصيل الرهان الذي أدى إلى وفاة ديفي .
واعتقل عناصر الشرطة الفتاة ليفي وأرسلوا الجثة إلى التشريح الشرعي للبت في القضية بعد ظهور النتائج .
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