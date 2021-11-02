محمد بن مسعود - الدمام - يحدث الآن : مواجهات عنيفة ومعارك مصيرية تدور الآن في كافة الجبهات الجنوبية لمدينة مأرب وسط إستنفار كبير للحوثيين

كشفت مصادر خاصة في محافظة مأرب شرقي اليمن عن أخر مستجدات المعارك المشتعلة على مشارف مدينة مأرب وسط استنفار واسع للحوثيين.

وقالت المصادر إن المعارك العنيفة تدور في هذه اللحظات بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد.

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وأوضحت المصادر بأن معارك عنيفة ومصيرية تدور في هذه الاثناء في كافة الجبهات الجنوبية الغربية لمدينة مأرب.

وبحسب المصادر فإن المعارك تتركز الان في جبهة تباب السواد والوشحا ميمنة الابطال تزامناً مع معارك عنيفة بجبهة اراك ذنه وحصن مطول.

فيما تشهد جبهة القلب جهة يعره والهجيرية مواجهات متقطعة بين الجانين.

فيما كشفت معلومات استخباراتية بأن جماعة الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من القوات الخاصة باتجاه مدينة مأرب لاقتحام المدينة.

وأكدت المعلومات، أن “أكثر من 6500 مقاتل من القوات الخاصة الحوثية المدربة على حرب الشوارع تتأهب حاليا لاجتياح مدينة مأرب خلال الساعات القادمة”.

وبينت المصادر أن “تلك القوات الحوثية الخاصة تم تشكيل جزء كبير منها من أبناء قبائل مأرب التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً”.

مؤكداً أن “المقاتلين فيها من أبناء مأرب يصل عددهم إلى 3500 مقاتل من قوام تلك القوة”.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي استقدمت هذه القوات لتتمكن من حسم المعارك في وقت قصير، نظرا لامتلاكها قدرات قتالية عالية في حرب الشوارع.

بعد أن استنزف قوات الجيش الوطني النوعية التي تقاتل في جبهات مأرب منذ فترة تتجاوز السنة والنصف دون توقف في معركة هي الأكثر شراسة منذ ستة سنوات.