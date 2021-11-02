أخبار السعودية.. ضبط 29 كيلو حشيش بمركبة مواطن.. و«الصحة» تعلن تلقيح 21 مليون مواطن

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الإثنين، حيث تمكن رجال الشرطة من ضبط محاولتي تهريب نحو أكثر من 60 كيلوجرامًا مع مواطن ومقيم في كلّ من منطقتي جازان ورجال ألمع، فيما كشفت وزارة الصحة عدد المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات الذين تلقوا لقاحات كورونا، وإلى التفاصيل:

«الموارد البشرية» تطلق ملتقى التمكين بعسير

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة، وشارك في الملتقى عدد من الجهات من أجل إرشاد وتدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الفرص الوظيفية والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية المناسبة ورفع مستوى الوعي وتطوير أداء القوى البشرية.

توضيح بخصوص مقابل ساعات العمل الإضافية

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، التأكيد على أحقية العامل بالحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، جاء ذلك ردا على استفسار ورد للوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر.

ضبط 29 كيلو حشيش بمركبة مواطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ضبط 34 كيلو حشيش بسيارة مقيم

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط (34) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

خطأ طبي يتسبب في تورم وجه مريض

تسبب خطأ طبي بأحد المستشفيات الخاصة، في إصابة مريض بتورم في الوجه، فيما تفاعلت وزارة الصحة مع بلاغ وردها بشأن الواقعة، من جانبها طلبت وزارة الصحة، عبر حسابها الرَّسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل حول الواقعة.

الصحة تعلن تلقيح 21 مليون مواطن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن عدد من تلقوا الجرعتين في المملكة بلغ أكثر من 21 مليون شخص، موضحا أن إجمالي عدد جرعات لقاح «كورونا»، المعطاة في المملكة منذ بدء التطعيم حتى أمس، أكثر من 45 مليوناً و700 ألف جرعة من لقاح «كورونا».

أخصائي يحذر من استخدام مواقع التواصل

كشف الأخصائي النفسي، عبدالرحمن الخيران، عن خطورة استخدام الجوال وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تزيد عن 5 ساعات يوميًا، مشيرًا إلى ضرورة الذهاب إلى معالج نفسي إذا استمر الشخص لهذا الوقت على تلك المواقع، مشيرًا إلى أنه إذا تعدى الشخص أكثر من 5 ساعات في برامج التواصل الاجتماعي فإنه يحتاج إلى لعلاج نفسي.

«جدة» تبدأ إشعار سكان الأحياء العشوائية

بدأت أمانة جدة بإشعار سكان الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة، وكانت أمانة محافظة جدة قد بدأت في وقت سابق، في إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

خبير يوضح مهمتين للطائرة السعودية المسيرة

عدّد المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالله القحطاني، مهام ومزايا طائرة «حارس الأجواء»، مضيفًا أن ذلك المشروع نواة لصناعة عسكرية ضمن توطين الصناعات العسكرية، وتعد احتياجا كبيرا للمملكة ضمن مشروع استراتيجي، اتساقا مع الاستقلالية السعودية الصناعية التقنية في هذا المجال؛ للدفاع عن أجواء المملكة ومواجهة الإرهاب.

نجم «الغول» في سماء المملكة

كشفت الجمعية الفلكية السعودية في جدة، اليوم الاثنين، عن الموعد الذي يمكن أن يرصد فيه نجم «الغول» في سماء المملكة والعالم العربي، مشيرة إلى أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل خلال شهر نوفمبر 2021 واحدًا من أغرب النجوم الذي يعرف باسم الغول.

الزعاق يحدد المزايا الزراعية لشهر نوفمبر

حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق المواصفات الزراعية لشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن أجمل وألطف وأنعم أيام السنة هي أيام نوفمبر لأنها تدخل في حيز موسم الوسم.

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