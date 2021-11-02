مدينة الملك سعود الطبية توجه عدة نصائح هامة للعناية بالأسنان

الرياض - محمد عبدالله - وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عددا من النصائح الطبية والإرشادات والتوجيهات الهامة للعناية بنظافة وصحة الأسنان.

وشاركت المدينة الطبية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية، بيّنت من خلالها أهمية العناية بتنظيف الأسنان.

أهمية العناية بغسل الأسنان

وعددت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية العناية بغسل وتفريش الأسنان بالفرشاة والمعجون المخصص للأسنان بشكل صحيح يوميًا، موضحة أن أهمية ذلك يتمثل في النقاط التالية:

- منع تراكم طبقة البلاك على الأسنان

- الوقاية من التهاب اللثة

- الإقلال من تكوين التصبغات الخارجية على أسطح الأسنان

- الحصول على نفس منعش

- توفير الوقت والمال المبذول لعلاج مشاكل الأسنان

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى أن العناية بتنظيف الأسنان بفرشاة ومعجون الأسنان بشكل صحيح ويومي يشكل يعتبر أهم وسيلة للمحافظة على نظافة الفم والأسنان والوقاية من التسوس وما ينجم عنه من أمراض.

كيفية اختيار الأدوات المناسبة

ودعت مدينة الملك سعود الطبية، الجميع عند اختيار أدوات العناية الشخصية بنظافة وصحة الفم والأسنانمن فرشاة الأسنان والمعجون المناسبين وذلك من خلال، إتباع الإرشادات التالية:

- أن يكون حجم وشكل الفرشاة مناسبا للفم.

- أن تكون ذات شعيرات ناعمة ومصنوعة من النايلون حتى لا تؤذي وتخدش اللثة

- أن يحتوي على مادة الفلورايد

- تستخدم بعض معاجين الأسنان لحالات خاصة باستشارة الطبيب

وتنصح وزارة الصحة، بتغيير فرشاوة الأسنان خلال مدة تتراوح بين كل ثلاثة أو أربعة أشهر، أو عند اهتراء شعيراتها، وذلك للحفاظ على فعاليتها في التنظيف وعدم إيذاء أنسجة اللثة.

معجون أسنان الأطفال

كما وجهت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح هامة ودعت لاتباعها عند اختيار معجون أسنان للصغار والأطفال من الأبناء والبنات، وتتمثل هذه التوجيهات فيما يلي:

- من تقل أعمارهم عن 3 سنوات يجب العناية بأسنان الطفل منذ بدء تناوله الطعام وذلك باستخدام معجون أسنان

- -من أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات يجب ألا تزيد كمية المعجون المحتوي على الفلورايد على حجم حبة البازلاء

ومن جهتها، بينّت وزارة الصحة أنه هناك معايير معينة لاختيار فرشاة ومعجون الأسنان بحسب الحالة الصحية والعمر.

وأشارت الصحة، إلى أنه يجب تنظيف الأسنان مرتين باليوم ولمدة دقيقتين في كل مرة، كما دعت لضرورة التقيد بزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل ستة أشهر.

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