محمد بن مسعود - الدمام - شاب يطعن صديقه بآلة حادة وينتحر .. ما حدث بعدها صدم الجميع .. المفاجأة في السبب !!

علمت “أخبارنا” من مصادر محلية، أن منطقة الحي الحسني ببرشيد، عرفت إقدام شخص على توجيه طعنات لصديقه، بواسطة آلة حادة، قبل أن ينتحر بعد ذلك.

المصادر ذاتها تضيف أن الجاني دخل فيآ شجار معآ صديقه الضحية، بشقة بالقرب من صيدلية الفتح، حيث أقدم على طعنه، ثم سقط على الأرض مغمى عليه، ظنا أنه توفي.

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ودخل بعد ذلك في حالة هستيرية، من هول ما اقترفه، قبل أن يقوم بشنق نفسه داخل الشقة ذاتها.

هذا ولايزال المعتدى عليه،آ يتلقى العلاجات الضرورية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قدآ قامت بنقله في بادئ الأمر إلى مستشفى الرازي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الشخص المنتحر إلى مستودع الأموات، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع منآ طرف عناصر الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

