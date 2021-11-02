شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 4441 يمنيا في الخوخة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4.441 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر 2021م.

وراجع عيادة الأمراض الوبائية 175 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 403 أفراد، وقسم الباطنية 1.728 مراجعًا، كما قدمت عيادة الأطفال 776 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 327 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 124 فردًا، وعيادة التحصين 38 شخصًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 643 شخصًا، وقسم الجراحة وتضميد الإصابات 223 مستفيدًا، ولقسم الإحالة الطبية 4 أفراد. وفي مجال الخدمات المرافقة، أجُري الفحص المخبري لـ 2.527 مريضًا، وصُرفت الأدوية

لـ 2.756 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 1.595 شخصًا، فيما استقبل قسم التنويم 6 مرضى، وقسم نقل الدم 19 شخصًا، وقسم التوليد 34 مراجعًا.