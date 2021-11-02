شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «صفحة الأمن الفكري» لرئاسة الأمر بالمعروف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، أمس الأول، بديوان الرئاسة العامة «صفحة الأمن الفكري»، ضمن مشروع الرئاسة العامة لإطلاق مجموعة من الصفحات المختصة على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

وتهدف الصفحات المختصة إلى تصنيف المواد التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة بشكل موضوعي يسهل على زوار موقع الرئاسة الاستفادة منها بشكل أفضل.

وتقدم الصفحة العديد من الخدمات والإرشادات التوجيهية والأخبار المتعلقة بالأمن الفكري، كما تحتوي على الكتب والمقالات والمواد المسموعة والمرئية والصور، وغيرها من الخدمات التي تأتي في إطار حرص الرئاسة العامة على تعزيز الأمن الفكري ونشره.