شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية وإغاثية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقييم الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان محافظة أرخبيل سقطرى والإشراف على وصول مساعدات المركز إلى المحافظة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

واجتمع الفريق مع وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي سعد السقطري، ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعليم أحمد غانم، ومدير عام مكتب وزارة الصحة عبدالحافظ قيهان.

وتطرق اللقاء إلى جملة من الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وكذلك المساعدات الغذائية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.

وثمن السقطري دور المملكة في تدخلها الإنساني والتنموي بالمحافظة وأذرعها مركز الملك سلمان للإغاثة ومكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدا أن السلطة المحلية ستذلل كل الصعاب التي يواجهها الأشقاء.