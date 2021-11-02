شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يطلق برنامج «تحفيز المشروعات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، إطلاق صندوق التنمية الثقافي برنامج «تحفيز المشروعات الثقافية» بشراكة وتمويل من برنامج «جودة الحياة»، وبمخصصات تقدر ب 181 مليون ريال، بهدف تقديم الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشروعات القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها من بدء أعمالها، ودعم توسعها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها.

وأتاح الصندوق فرصة التقديم على البرنامج أمام جميع المنشآت المستهدفة، وذلك من خلال نافذة مخصصة في الموقع الإلكتروني للصندوق cdf.gov.sa. وسيقدم البرنامج الدعم للمنشآت التي تعمل في القطاع الخاص، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بتمويل مشروعاتها التي تخدم القطاعات الثقافية الستة عشر التي ترعاها وزارة الثقافة، مثل: صناعة المحتوى الثقافي ونشره، وإنتاج الأفلام، والترميم والمحافظة على التراث والآثار، والبحوث والدراسات الثقافية، ودعم تشغيل المرافق والحاضنات الثقافية، وشراء المعدات والأدوات، ودعم البنى التحتية، والتعليم والتدريب والإقامات الفنية، والتحول الرقمي في القطاع الثقافي، وترويج وتسويق الأعمال الثقافية، إلى جانب تقديم الجوائز وتحفيز الإنتاج، والمشاركة في الفعاليات الثقافية.