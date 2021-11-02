شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 4 ملايين لتر مياه لمخيمات نازحي حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر 2021م، في محافظة حجة ضخ 1.166.00 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 2.635.00 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب تنفيذ حملتين للرش الضبابي.

وجرى بمديرية رازح في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فرداً.

من جهة أخرى، اختتم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي التي امتدت خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2021م، بالكشف على 4.562 مستفيدًا وإجراء 420 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتوزيع 572 نظارة طبية.

وتأتي الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.