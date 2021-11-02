شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع لمكافحة العدوى في مستشفى الولادة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى الولادة والأطفال، ممثلا بإدارة مكافحة العدوى مؤخرا فعالية الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، تحت شعار «اجعل غايتك هي الوقاية من العدوى»، برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي د. خالد بن محمد الملا.

وتستهدف الفعالية رفع الوعي الصحي بمخاطر العدوى وكيفية الوقاية منها ووقف انتقال الفيروسات، وذلك من خلال إقامة عدد من الأركان التوعوية، التي تم التعريف فيها بالاحتياطات القياسية للوقاية من العدوى، والطرق الوقائية لكسر سلسلة عدوى فيروس كورونا، كما شملت الفعالية ركنا توعويا عن مقاومة المضادات الحيوية، إضافة إلى ركن لتطعيم الإنفلونزا الموسمية.

‏‎وعلى هامش الزيارة كرم الملا ممارسي مكافحة العدوى على جهودهم المبذولة في مكافحة العدوى والوقاية منها في المنشأة.