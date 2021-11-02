شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لمستفيدات تأهيل الإناث بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف البرنامج الترفيهي الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء 21 مستفيدة من ذوات الإعاقة من المركز والعاملين على رعايتهم، وذلك مكافأة للمستفيدات اللاتي اجتزن شوطا في إنزال أوزانهن، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي وكسر الروتين وتخفيف حدة التوتر لديهن، ونظم المركز ممثلا بقسم البرامج والأنشطة، بتعاون مع قسم العلاج الطبيعي تحت إشراف مدير القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد رحلة ترفيهية مع مراعاة الاحترازات الوقائية.

ورافق المستفيدات في الرحلة في أجواء جميلة مع نسمات النخيل العليل، مشرف البرامج والأنشطة منال الشايب، والأخصائية النفسية ياسمين الأحمد، ومشرف العلاج الطبيعي آلاء الحجي، والمراقب نرجس العيثان، وعلى أصوات الأهازيج استمتعت المستفيدات باللعب بكرة القدم والتلوين والمشي وغيرها من الألعاب المسلية والمفيدة، بعدها تناول الجميع وجبة الغداء في أجواء اجتماعية أسرية تسودها المحبة والألفة والوئام.