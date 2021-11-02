الدمام - شريف احمد - صدر قرار بترقية عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون د. عبدالرحمن المدخلي، إلى درجة أستاذ، وذلك بعد موافقة المجلس العلمي على مجموعة من أبحاثه.

محمد يوسف

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