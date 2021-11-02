شكرا لقرائتكم خبر عن «همم» تدعم أسر ذوي الإعاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق الجمعية الخيرية لأسر ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية «همم» اليوم في مدينة حفر الباطن، حملتها التثقيفية في نسختها الثانية لعام 2021 بعنوان «همم معكم»، بهدف الوصول إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية.

وتهدف «همم» من حملتها إلى التعريف بالجمعية وما تقدمه من خدمات وبرامج مجانية تعنى بتمكين وتأهيل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنقل فريق «همم» حول 10 مناطق مختلفة بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.