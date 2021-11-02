شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية النفسية للجميع» بحماية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتحت شعار «الرعاية النفسية للجميع»، نظمت وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام تحت إشراف وتنسيق القسم النفسي، ركنا خاصا باليوم العالمي للصحة النفسية، أشرف على التنظيم كل من الأخصائيات النفسيات بالوحدة: عالية الراشد وزهرة آل عريف وهند آل درويش ومعصومة السويكت، وتم تخصيص الركن لمنسوبات الوحدة ومستفيداتها من القسم الخارجي.

واستهدف الركن التوعية بالرعاية النفسية من الفرد لنفسه، وكيفية تقديم الرعاية النفسية للمقربين ومواساتهم، وحرصت الأخصائيات على مباشرة الركن بأنفسهن لتقديم النصح وتوزيع «البروشورات» التي تخدم الهدف، مع توزيع هدايا بسيطة لتشجيع المستفيدات على زيارة الركن والاستفادة من خدماته، وافتتحت مدير الوحدة عبير الدوسري الركن، وأثنت على جهد الأخصائيات في الاحتفاء بهذا اليوم بأفضل صورة ممكنة.