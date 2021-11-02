شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 245 متطوعا من «في الخدمة» ومنصة الصحة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حفل جمع المتطوعين والمتطوعات، كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل 245 متطوعا ومتطوعة من فريق «في الخدمة» التطوعي، ومتطوعي «منصة التطوع الصحي بالقطيف».

وأكد المقبل أهمية التطوع في محاربة فيروس كورونا، ولفت أثناء كلمته في الاحتفال، إلى جهود المملكة أثناء الجائحة، مؤكدا أنها مملكة الإنسانية والعطاء التي ترعى الإنسان، وتطرق إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - في بداية الجائحة، وأكد ما قاله عن أن الإنسان أولا، لافتا إلى إحصاءات الإصابة بفيروس كورونا التي تشير إلى الصفر اليوم في المملكة في الإصابات والوفيات. وقال إن المرء يستمتع عندما يشاهد المتطوعين في كل مكان يعملون ولا يراقبون إلا الله سبحانه لرضاه، ثم ولاة الأمر، ثم لمن استأمنهم على هذا العطاء. وفي نهاية حديثهد قدم المقبل الشكر لكل المتطوعين والمتطوعات، وحثهم على مواصلة العطاء والطريق المشرق والذي يخطو بالتقدم والعلو والرفعة للوطن والمواطن، مشيرا إلى أهمية وصول منصة التطوع إلى المليون متطوع والذي يواكب رؤية المملكة 2030. وأوضح نائب مدير شبكة القطيف الصحية د. حسن الفرج، أهمية ما قام به المتطوعون والمتطوعات في جائحة كورونا، مشيدا بدورهم في مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، ومستشفى القطيف المركزي، وأكد أن محافظة القطيف خزان من التطوع البشري.

وأشاد الشيخ منصور السلمان في كلمته بجهود المملكة في محاربة جائحة فيروس كورونا، وبدور المتطوعين والمتطوعات في الأزمة، وشدد على ضرورة مواصلة ذلك ورفع شأن الوطن.

كما أشاد الوجيه مبارك الميلاد بالمتطوعين وما قاموا به خلال الفترة السابقة، وقال سوف نفخر ونتفاخر بوجودكم، وأكد أن المتطوعين كانوا خير سفراء للقطيف، مبينا أن ذلك جاء بسبب وجود بيئة تعزز العطاء تحت ظل فرع الموارد البشرية بالشرقية.