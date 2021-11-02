شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 مستفيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية في التوظيف والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 1200 شاب وفتاة من مشاريع المسؤولية الاجتماعية بمجال التوظيف والتدريب والعلاج، كما تم توظيف 800 مستفيد من الحالات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقود عمل مع القطاع الخاص، أعلن ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خلال توقيع الفرع ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع جمعية أرفى للتصلب المتعدد.

وأوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة، خالد العبيد، أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز سبل التعاون بتدريب وتأهيل شباب وشابات الوطن وخلق مزيد من فرص العمل لهم من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف، مبينا خلال توقيعه المذكرة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني، أنه سيتم توحيد الجهود بين الطرفين بمجال تقديم الاستشارات والخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية بين الجانبين، وإعداد البرامج التدريبية والمهاراتية لتأهيل وتدريب مستفيدي فرع الوزارة والعمل على تمكينهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، سعيا لإشراكهم في تنمية المجتمع وبناء الوطن، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن إدراج جميع المستفيدين من هذه الشراكات التي يقدمها فرع الوزارة بمجال المسؤولية الاجتماعية، في برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة لتطويرهم وتحسين مستوى مهاراتهم العملية، جاء بدعم وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، إضافة إلى أهمية دعم ومساندة القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والإسهام في تغطية احتياجات التوظيف لديها من خلال برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.