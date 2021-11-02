شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني .. تحصد جائزة «ديزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الممرضة بقسم الأطفال بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ندى الزياني، على جائزة «ديزي» الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، لتصبح أول ممرضة سعودية على مستوى مجمع الملك فهد الطبي العسكري تحصل على هذه الجائزة، ويعود ذلك إلى اهتمامها بمرضاها وذويهم.

وقالت الزياني إن مهنة التمريض لم تكن بالنسبة لها مجرد مهنة أو وظيفة، وإنها تستمتع بخدمة وإفادة أفراد المجتمع، وتقديم المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم، ما يدفعها إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بتفان وإخلاص، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه الجائزة بتصويت أمهات الأطفال المرضى المنومين في المجمع، والذين قد تابعت حالتهم الصحية وقدمت الخدمة الطبية لهم.

وتهدف جائزة «ديزي» الدولية إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يؤديه الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.