شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات مع سفير العراق وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة، أمس، مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة د. عبدالستار الجنابي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجبير، في الوزارة، أمس، مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.