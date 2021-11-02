شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية تجاه خميس مشيط.. والعالم يدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح أمس الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» وأطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من جانبها أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

كما أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار «مفخخة» تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، بأشد العبارات في بيان أمس، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها. وعد استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة «جرائم حرب»، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد د. العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.