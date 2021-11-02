ساديو ماني يعلق على إمكانية فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية
أكد النجم السنغال ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أن زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، ويستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام.
وقال ساديو ماني، في تصريحات نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو”: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويظهر أنه في نهاية كل أسبوع يسجل الأهداف ويمرر التمريرات الحاسمة”.
وأضاف: “أعتقد أنكم يا رفاق (وسائل الإعلام) تتفاجئون دائمًا، ولكن يمكنك أن ترى الهدف الذي سجله ضد مانشستر سيتي أنه أمر طبيعي بالنسبة له! أتدرب معه كل يوم وأعرف جودته وأعتقد أنه يستطيع تسجيل أهداف أكثر جمالًا من ذلك”.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، فيما يملك 6 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 10 مباريات، ليأتى في المركز الثانى خلف الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، صاحب الصدارة برصيد 7 أسيست.
وانفرد محمد صلاح بصدارة هدافي اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، بعد الثلاثية التي سجلها في شباك اليونايتد، متفوقا على الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق الذي أحرز 104 أهداف.
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