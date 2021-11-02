إدانة أمريكية وبريطانية لهجمات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - بعد القصف الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء

قالت القائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في اليمن كاثي ويستلي إنه يجب على الحوثيين إنهاء العنف والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، استنكرت القائمة بالأعمال، الهجمات الحوثية الأخيرة على مأرب والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وعبّر السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم عن قلقه إزاء التصعيد الحوثي في مأرب، وشدد على أهمية الوقف العاجل للعنف واستهداف المدنيين والنازحين.

وبحث أوبنهايم مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جهود الأمم المتحدة لوضع حل عاجل لخزان صافر النفطي لتفادي الكارثة.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني أن هذه الجرائم تثبت للعالم أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام.

ووصلت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي للحوثيين على قرية “العمود” في مأرب إلى تسعة وثلاثين قتيلاً بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

وقال مراسل قناة العربية إن الحصيلة ارتفعت بعد انتشال المزيد من جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت القرية التي تقع في مديرية الجوبة جنوبي مأرب بصاروخين باليستيين استهدف أحدهما مسجدًا، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

يُذكر أن الميليشيا كانت قصفت القرية قبل يومين بصاروخ باليستي، واستهدفت منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران، ما أدى إلى مقتل اثني عشر مدنيًا بينهم اثنان من أبنائه.