محمد بن مسعود - الدمام - إجراءات مركزي عدن التصحيحية تفضح الحوثيين وترفع سعر الدولار بصنعاء

إجراءات مركزي عدن التصحيحية تفضح الحوثيين وترفع سعر الدولار بصنعاء

تجاوز سعر الدولار عتبة 600 ريال بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، التي ظلت تكبح الطلب على النقد الأجنبي منذ مارس 2020، وتوجهه إلى المناطق المحررة عبر أدواتها من التجار والصرافين.

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ووصل سعر الدولار بصنعاء إلى 602 ريال خلال اليومين الماضين، وقد يواصل الصعود خلال الأيام القادمة، مع استمرار إجراءات البنك المركزي عدن ضد الصرافين المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.

ورافق إجراءات البنك المركزي عدن التصحيحية بإيقاف تصاريح مزاولة المهنة لأكثر من 60 شركة ومكاتب وشبكات تحويل أموال مخالفة؛ حملة إعلامية حوثية ضد البنك المركزي، وخلق رفعة تصاعدية لسعر الدولار بعدن.

هجمات الحوثيين الإعلامية التي وصفت إجراءات البنك المركزي عدن بالانفصالية، ورد الصرافين على قرارات البنك المركزي، برفع سعر الدولار إلى مستويات تقترب من 1400 ريال، هي ضغوطات لترهيب البنك المركزي عدن، وفق خبراء المال.

وكانت مصادر مصرفية قالت الأسبوع الماضي، أن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية الوهمية في شركات ومحال الصرافة في العاصمة عدن تصل إلى 500 مليون ريال سعودي يومياً ما يعادل 135 مليون دولار.

وأكدت أن شركات الصرافة التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة في عدن مقراتها الرئيسية في صنعاء، وهي من تحرك سوق الصرافة في عدن عبر شبكات تحويل الأموال.

وأشاد خبراء الاقتصاد بإجراءات البنك المركزي عدن، وحثوا البنك على الاستمرار بإجراءاته، ولا يرضخ لضغوطات أباطرة المضاربة بالعملة والفساد، والمتاجرين بقوت الشعب.

وتسببت المضاربة بالعملة والعمليات الوهمية بتدهور قيمة العملة الوطنية الريال إلى مستويات قياسية، ودفعت أسعار الغذاء إلى الارتفاع مما تسبب بعدم قدرة الأسر من الوصول إلى الغذاء والخدمات.