مالي تحرر ثلاثة عمال بناء صينيين مخطوفين منذ 4 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - حررت قوات الأمن المالية، اليوم الاثنين، 3 مواطنين صينيين اختطفوا قبل 4 أشهر من موقع بناء شمال البلاد.
وقالت الرئاسة المالية، في بيان، إن المواطنين الصينيين الثلاثة الذي خطفوا في يوليو/تموز الماضي حرروا.
وخطف مسلحون مجهولون المواطنين الصينيين الذين يعملون مع شركة كوفيك للبناء وعاملين اثنين من موريتانيا يعملان مع شركة أتم، وهي شركة لبناء الطرق، يوم 17 يوليو/تموز على بعد 55 كيلومترا من بلدة كوالا.
وقالت رئاسة مالي في بيان على موقع فيسبوك، “بينما يحيي الرئيس شجاعة الرهائن السابقين الثلاثة، فإنه… يهنئ كذلك أفراد القوات المسلحة على مهنيتهم“، وفقا لرويترز.
وأضحى الخطف مصدر أموال مربحا للجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، حيث تشن تلك الجماعات تمردا متناميا ضد الجيوش الوطنية والقوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
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