محمد بن مسعود - الدمام - هي الأكبر مؤخرا.. بيان جديد وعاجل للحوثيين بشأن عملية عسكرية كبرى في مأرب

أصدرت قوات الحوثي، مساء اليوم الاثنين، بيانا عاجلا بشأن عملية عسكرية جوية هي الأكبر مؤخرا لقوات التحالف العربي ضد المليشيات في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت قوات الحوثي في بيان، إن طيران التحالف العربي نفذ أكثر 41 غارة جوية على مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في محافظة مأرب.

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وأوضحت أن طيران التحالف استهدف ب17 غارة مواقع وتعزيزات عسكرية للـ الحوثيين في مديرية الجوبة.

فيما استهدف طيران التحالف ب7 غارات تحركات عسكرية لقوات الحوثي في مديرية صرواح، وب6 غارات تجمعات للمليشيات في مديريتي مجزر ومدغل.

مصادر عسكرية وميدانية، أكدت أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي الحوثي وتدمير عددا من الآليات العسكرية.