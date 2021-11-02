محمد بن مسعود - الدمام - فيصل القاسم يرد على يمني تحداه يصف الحرب في اليمن كما وصفها ”جورج قرداحي”

قال المذيع في قناة الجزيرة، فيصل القاسم إن مغرد يمني تحداه بأن يصف الحرب في اليمن كما وصفها جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني.

وكتب القاسم في تغريدة عبر تويتر: “مغرد يمني يتحداني ويقول: هل تستطيع ان تصف الحرب في اليمن بأنها عبيثة؟”.

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وأضاف: “الجواب هي بنت ستين ألف عبثية وعبثية، أما الحوثيون فهم نسخة عن الدواعش”.

والجمعة، اعلنت السعودية، استدعاء سفيرها في لبنان، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أيام من الضجة التي أحدثتها تصريحات قرداحي بشأن اليمن، حين اعتبر أن قتال الحوثيين ضد تحالف دعم الشرعية “دفاع عن النفس”، الأمر الذي دفع الحكومة البنانية إلى التنصّل من تلك التصريحات والتشديد على أنها كانت سابقة لتولّيه المنصب.

وبعد السعودية، أعلنت كلّ من البحرين والكويت والإمارات اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما عُقدت اجتماعات عدة في لبنان في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة المستجدة، وسط بحث في إمكانية تقديم وزير الإعلام استقالته.