محمد بن مسعود - الدمام - هو الأكبر في تاريخ البلاد .. إنهيار مصرفي مخيف ومرعب للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق التدولات المسائية لأسعار الصرف

سجل الريال اليمني اكبر واسوء انهيار له امام العملات الأجنبية في تاريخ البلاد بعد أن وصل سعره إلى 1403 ريال في تدولات سوق الصرف المحلية بالعاصمة المؤقته عدن مساء الاثنين 1 نوفمبر 2021م.

حيث سجل فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن رقم قياسي جديد وغير معهود بعد أن وصل إلى 800 ريال لأول مرة في تاريخ البلاد .

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????????الأسعار بمناطق #حكومة_صنعاء.

????????الدولار #شراء 601 إلى 602 ريال.

????????الدولار #بيع 603 إلى 605 ريال.

????????السعودي #شراء 158,3 إلى 158,4 ريال.

????????السعودي #بيع 158,5 إلى 158,6 ريال.

????????الأسعار بمناطق #حكومة_عدن.

????????الدولار #شراء 1393 إلى 1395 ريال.

????????الدولار #بيع 1400 إلى 1403 ريال

????????السعودي #شراء 365 إلى 366 ريال

????????السعودي #بيع 368 إلى 370 ريال.

يُشار إلى أن أسعار الصرف غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.