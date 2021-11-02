محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل يحدث الآن.. تحركات مريبة وبداية فوضى في “العاصمة” اليمنية والسلطات تحذر المواطنين من التقاط صور لما يحدث “التفاصيل”

سُمِعت أصوات اشتباكات من داخل معسكر في منطقة خور مكسر بعدن – التي تعتبرها حكومة هادي العاصمة المؤقتة لليمن- وسط تحركات أمنية مريبة، بعد يومين من الانفجار الذي شهدته المنطقة في نقطة الدخول إلى مطار عدن.

وتحدث مواطنون عن سماع إطلاق نار كثيف بأسلحة متنوعة ورشاشات من داخل معسكر خفر السواحل “النصر” بالعريش، ولم يتسنَّ معرفة أسباب الاشتباكات، فيما انتشرت قوات أمنية ودوريات بشكل مكثف في منطقة خور مكسر تزامناً مع إطلاق النار دون أن تتحدث أي جهات رسمية حول أسباب الانتشار.

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يأتي هذا بعد يومين من انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة الخط الأمني الأول لمطار عدن في منطقة خور مكسر، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 40 شخصاً، بينهم أطفال.

وفي سياق متصل، تحدث إعلاميون أن سلطات عدن والأجهزة الأمنية منعت تواجدهم في خور مكسر، كما منعت إجراء لقاءات مع ضحايا الانفجار في المستشفيات بمدينة عدن.

وأكد الإعلاميون أن تعميماً واسع النطاق فرض قيوداً على وسائل الإعلام الدولية من التقاط صور للجرحى أو إجراء مقابلات معهم بخلاف ما يتم التصريح به لبعض وسائل الإعلام المحلية التي تسنى لها الحصول على مواد إعلامية وقصص وروايات حول الحادثة على لسان الضحايا وشهود العيان.