نجم «الغول» في سماء المملكة.. وفلكية جدة تكشف موعد ظهوره

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الجمعية الفلكية السعودية في جدة، اليوم الاثنين، عن الموعد الذي يمكن أن يرصد فيه نجم «الغول» في سماء المملكة والعالم العربي.

وفي تغريدة على حسابها بمنصة «تويتر»، قالت الجمعية: «يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل خلال شهر نوفمبر 2021 واحدًا من أغرب النجوم الذي يعرف باسم الغول».

ونجم «الغول» يسطع ويخفت بشكل دوري، ويكمل دورة واحدة خلال يومين و20 ساعة و49 دقيقة. وهو ينتمي إلى نجوم «فرساوس» يمكن رؤيته بالعين المجردة وأنه يمكن رصده بسهولة.

وتعود تسمية النجم إلى ربطه بأسطورة الوحش المخيف «ميدوسا»، الذي تشير الأساطير الخرافية إلى أنه امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعي وكل من ينظر إليها يتحول فورًا إلى حجر.