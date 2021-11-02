«منشآت» توضح شروط الاستفادة من مسرعة المشاريع الجامعية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، آلية وطريقة الاستفادة من مسرعة المشاريع الجامعية.

وشاركت هيئة «منشآت»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "«تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلالها هذه النصائح.

شروط الاستفادة من المسرعة

وحددت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشروط والضوابط ووالمتطلبات الضرورية واللازم توافرها في المتقدم بطلب الاستفادة من مسرعة المشاريع الجامعية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتقدم طالبًا جامعيًا أو من حديثي التخرج أو من منسوبي الجامعات

- أن يحتوي المشروع على عنصر تقني

- وجود على الأقل نموذج أولي للمنتج (MVP) من نتائج واعدة للإصدارات التجريبية الأولية والحالية.

- التفرغ التام للمشروع لمدة 12 أسبوعًا للتواجد وحضور البرنامج التدريبي.

- أن يكون عمر المشروع في حال كونه قائمًا في السوق من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

- وجود فريق عمل قادر على تنفيذ المشروع.

- أن يكون لدى الفريق خبرة ذات علاقة تمكنه من إدارة ومتابعة المشروع.

- وجود معلومات كافية عن المشروع (فنية وتسويقية ومالية)

- وجود فرص بالسوق المستهدف وميزة تنافسية للمشروع تمكنه من النمو وإضافة قيمة اقتصادية.

مسرعة المشاريع الجامعية.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج تسريع المشاريع الجامعية هو عبارة عن برنامج مكثف موجه لأصحاب المشاريع الناشئة الجامعية.

وأضافت هيئة «منشآت»، أنه تم إطلاق هذه المسرعة بالتعاون مع الشريك العالمي "CREEDA" للمساهمة في تطور المشاريع الناشئة التقنية لرواد الأعمال الجامعيين في المملكة، عبر الانضمام إلى مسرعات الأعمال المحددة، في منطقة مكة المكرمة - محافظة جدة، خلال 12 أسبوعاً.

وكشفت الهيئة، أن الهدف من برنامج تسريع المنشآت الجامعية هو دعم المشاريع الجامعية ذات الإمكانيات العالية للنجاح والمساهمة في تحويلها إلى شركات ناشئة.

وأضافت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنها تهدف كذلك إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات وصناعة بيئة ريادية لدعم الابتكار، فضلًا عن الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وتابعت الهيئة، أنه كذلك تهدف إلى رفع قدرات الشركات الناشئة الجامعية من خلال إشراك الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى توفير فرض عمل مستدامة للشباب السعودي.

وكشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنه يمكن التقديم على طلب التسجيل بمسرعة المشاريع الجامعية لمن تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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