أخصائي يحذر: استخدام مواقع التواصل لهذه المدة يوميًا يؤدي للمرض النفسي

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأخصائي النفسي، عبدالرحمن الخيران، عن خطورة استخدام الجوال وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تزيد عن 5 ساعات يوميًا، مشيرًا إلى ضرورة الذهاب إلى معالج نفسي إذا استمر الشخص لهذا الوقت على تلك المواقع.

وقال الخيران في تصريحات لقناة «روتانا»: «إذا تعدى الشخص أكثر من 5 ساعات في برامج التواصل الاجتماعي فإنه يحتاج إلى لعلاج نفسي، لأنه الوقت الكثير على التواصل الاجتماعي تؤدي إلى الاكتئاب».

وأضاف: «الإنسان خلال ذلك الوقت يكون في عزلة تامة، ويشاهد مزيجا من المشاعر تلعب بالمخ، وهذا خطأ جدًا، وهناك بعض الناس يستمرون على المواقع لمدة أكثر من 10 ساعات ولكن إذا تساءلت عن راحتهم النفسية، فسيكون الجواب أنهم غير مرتاحين».

وواصل: «ويجب أن يقلل الناس عدد الساعات وإذا فشل الأمر، يجب الذهاب لعلاج نفسي، وصحيًا يجب عدم استخدام الجوال قبل النوم بساعة كاملة، و99% من الناس يستمرون على جوالهم بالمواقع التواصل الاجتماعي».

وأتم: «الألعاب الالكترونية من أقوى الأسباب التي تُصيب الأطفال بالرهاب الاجتماعي».

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