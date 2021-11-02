المملكة أمام حرب شاملة.. محلل سياسي: حزب الله شريك للحوثي ويستهدف النسيج الاجتماعي السعودي

الرياض - محمد عبدالله - أكد المحلل السياسي، سليمان العقيلي، أن ميليشيات حزب الله اللبناني، شريكة أساسية لميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، مشيرًا إلى أن حزب الله يستهدف النسيج الاجتماعي السعودي، واصفًا الأمر بالحرب الشاملة ضد المملكة.

وقال المحلل السياسي في تصريحات لقناة «روتانا»: «حزب الله شريك للحوثي، ويحرك العملية العسكرية في صنعاء»، مضيفًا: «الميليشيات اللبنانية ستهدف النسيج الاجتماعي السعودي من خلال عمليات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة».

وواصل: «تهريب المخدرات من حزب الله إلى السعودية تستهدف الإجهاز على الإنسان السعودي وضرب شبابه، المؤسسات السعودية مستهدفة، يمكن القول بأننا أمام حرب شاملة يقوم فيها الحزب الإرهابي ضد المملكة، لذلك نشأ الموقف المتصاعد للمملكة ضد الحزب في لبنان».

وأتم: «أضرار حزب الله منتشرة في الإقليم كله؛ حيث لم يسلم من حزب الله الشعبين السوري والعراقي وكذلك الشعب اللبناني نفسه».

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