الكهرباء: 3 إجراءات مطلوبة بشأن نقل ملكية العداد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية العدادات.

وقالت الشركة، إن المستفيد في حالة طلبه نقل ملكية عداد يقوم المالك الجديد بالتقدم بطلب من خلال «دخول الموقع المخصص، واختيار خدمات الحساب ثم نقل ملكية العداد». عبر الرابط:

كان أحد المستفيدين توجه باستفسار إلى الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، قال فيه: اشتريت منزلا والصك باسمي والفواتير باسم المالك القديم كيف اسجل (العداد) باسمي؟.

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