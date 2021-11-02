بالفيديو.. “بايدن” يغط بالنعاس أثناء إحدى فعاليات قمة غلاسكو للمناخ

محمد بن مسعود - الدمام - ضجت مواقع التواصل بالعديد من ردود الأفعال الساخرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعديد من ردود الأفعال الساخرة من مقطع الفيديو المنتشر للرئيس الأميركي جو بايدن وهو “نائم” أثناء إحدى فعاليات افتتاح “قمة غلاسكو”، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، علق حساب يحمل اسم “جون” على تويتر، على هذا الفيديو المنتشر بشكلٍ ساخر قائلاً: “أحلام سعيدة يا جو”، فيما علق حساب باسم مواطن إنجليزي يُدعى “راترو ترانس” على فيديو “نعاس بايدن” قائلاً :”مثلي تماماً في العمل كل يوم.”

ووصف عدد من مستخدمي “التواصل الاجتماعي” الرئيس الأميركي بـ “بايدن النائم”، خلال الدقائق الأخيرة، نظراً لسقوطه في نعاس خلال أكثر من مناسبة سابقة.

وانطلقت فعاليات قمة المناخ للأمم المتحدة المعروفة باسم “كوب 26″، في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، والمستمرة حتى 12 نوفمبر الجاري، من أجل وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة في متناول اليد، إلى جانب عديد من مشكلات المناخ الأخرى.

وأوضحت أميركا أنها بصدد مناقشة مشروع قانون ميزانية رئيسي من شأنه أن يطلق العنان لـ 555 مليار دولار من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد.