محمد بن مسعود - الدمام - دولة خليجية تعرض مقر سفارتها في لبنان للبيع بعد سحب كافة موظفيها

كشفت إذاعة لبنانية عن عزم دولة خليجية عرض مقر سفارتها في بيروت للبيع، بعد سحب كافة موظفيها ومنع المواطنين من السفر إلى لبنان.

ونقلت إذاعة ”صوت بيروت إنترناشونال” عن مصدر إماراتي رفيع قوله: “سيتم عرض مقر السفارة الإماراتية في لبنان للبيع” مضيفاً “لم يعد هناك اي دبلوماسي او موظف اماراتي من وزارة الخارجية في لبنان”.

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وأشار المصدر، وفقًا للإذاعة اللبنانية إلى أن “عودتهم مرتبطه بعودة السيادة لهذا البلد”.

ويوم السبت الماضي أعلنت الإمارات، سحب دبلوماسييها من لبنان، وقال وزير الدولة خليفة شاهين المرر، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

ويوم أمس الأحد قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن.

يأتي ذلك في ظل رفض وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الاعتذار عن موقفه بشأن حرب اليمن، حيث وصفها بأنها عبثية، وأن مليشيا الحوثي تدافع عن نفسها وعن اليمن من عدوان خارجي، بحسب تعبيره.