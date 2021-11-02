الملك سلمان يوجه دعوة إلى السعوديين استعدادا للخميس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الإثنين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المُقبل.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن “دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جاءت تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، وذلك حسب “وكالة الأنباء السعودية- واس“.

وحث البيان ، “الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم”، مؤكدا أنه “ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء.

وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.

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